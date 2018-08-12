Путин прибыл в Казахстан для участия в Пятом каспийском саммите

Президент России Владимир Путин прибыл в Актау для участия в Пятом каспийском саммите, проходящем в Республике Казахстан.

На саммите президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки», сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам саммита планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года. Помимо нее также будет подписан ряд межправительственных документов.

Напомним, что в конце июня правительство РФ одобрило проект Конвенции о правовом статусе Каспия. В ней говорится о том, что приграничные государства смогут прокладывать трубопроводы по дну моря на основе договоренностей стран, по чьему сектору должна пройти труба.