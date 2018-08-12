Власти РТ утвердили план развития наноиндустрии до 2021 года

Правительство Татарстана утвердило план мероприятий по развитию наноиндустрии в республике на период 2018—2021 годов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

Целью плана является увеличение объема производства продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, а также повышение конкурентоспособности товаропроизводителей РТ за счет потенциала нанонехнологий и выведения инновационной продукции на отечественные и зарубежные рынки.



Кроме того, новый план развития должен решить проблемы дефицита кадров, несформированного внутреннего рынка инновационной продукции, высокой цены такой продукции и др.

В ходе его реализации к 2021 году объем производства должен увеличиться с 250 млрд рублей до 280 млрд, а количество госзаказчиков — с 5 до 15 единиц.

Напомним, что в прошлом году президент РТ Рустам Минниханов и глава «Роснано» Анатолий Чубайс подписали соглашение о сотрудничестве в части развития нанотехнологий и нанопроизводств.