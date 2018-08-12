Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Фото: ru.wikipedia.org / Faizul Latif Chowdhury

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер на 86-м году жизни.

По данным BBC, он скончался в окружении семьи в своем доме в Лондоне.

Найпол, британец индийского происхождения, родился на островах Тринидад и Тобаго 17 августа 1932 года. В 1955 году вышла его первая книга «Таинственный массажист», однако успеха она не принесла. Известность пришла к писателю после публикации романа «Дом для мистера Бисваса» в 1961 году.



Спустя десять лет он получил Букеровскую премию за роман «В свободном государстве». В 2001 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».

Добавим, что специальное жюри Букеровской премии включило книгу «В свободном государстве» Видиадхара Найпола в список пяти лучших за последние 50 лет.