Названы пять лучших книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения за последние 50 лет.



В финальный список вошли пять книг: «Английский пациент» канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса и «В свободном государстве» индийца Видиадхара Найпола, сообщает Toronto Star.

Победителя определят с помощью открытого голосования 8 июня.

Напомним, «Реальное время» собирает свою библиотеку предпринимателя, где пользователи могут отдать голос за книгу, наиболее достойную библиотеки бизнесмена.

Справка

Букеровская премия (англ. Booker Prize) — одна из самых престижных наград в мире английской литературы.

До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.

Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.