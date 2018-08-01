Россия заняла первое место в мировом рейтинге по оснащенности армии новыми образцами техники

Россия по итогам 2017 года заняла первое место в мировом рейтинге по количеству новой техники, поступившей в армию. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, за последние 5 лет в войска поступило более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения (МТО), что позволило довести долю новой техники в МТО до 50%, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что армия РФ получит первый отечественный ударный беспилотник «Форпост-М».