В Германии могут создать агентство по кибербезопасности

Министерства обороны и внутренних дел Германии планируют создать агентство по кибербезопасности.

Этот вопрос, как сообщает Spiegel, обсудит федеральное правительство в среду, 15 августа.

Новая структура позволит силовикам разрабатывать свое ПО для защиты от хакерских атак, тогда как сейчас средства закупаются у посторонних.

Ранее в феврале этого года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что больше всего мировой стабильности угрожают кибератаки.