Новости технологий

23:54 МСК
Новости раздела
Технологии

В Германии могут создать агентство по кибербезопасности

23:28, 11.08.2018
В Германии могут создать агентство по кибербезопасности
Фото: pixabay.com

Министерства обороны и внутренних дел Германии планируют создать агентство по кибербезопасности.

Этот вопрос, как сообщает Spiegel, обсудит федеральное правительство в среду, 15 августа.

Новая структура позволит силовикам разрабатывать свое ПО для защиты от хакерских атак, тогда как сейчас средства закупаются у посторонних.

Ранее в феврале этого года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что больше всего мировой стабильности угрожают кибератаки.

ТехнологииОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты