Депутат Госдумы РФ Александр Коровников скончался на 64-м году жизни

В возрасте 63 лет скончался депутат фракции «Единой России», член комитета Государственной Думы по обороне Александр Коровников. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Единая Россия» соболезнования родным и близким Александра Венедиктовича. Причина смерти политика, место и дата его похорон не уточняются.

Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года в семье военнослужащего. Народный депутат СССР (1989-1991), депутат Верховного совета РСФСР (1990-1993).

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы от «Единой России» по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134, являлся членом думского комитета по обороне.

Ранее в Перми на 70-м году жизни скончался политик и профессор Владимир Аликин.