В Москве задержали бывшего замглавы банка по подозрению в хищении 800 млн рублей

В Москве полиция задержала бывшего замглавы одного из коммерческих банков за хищение 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, подозреваемый и еще несколько сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн руб. Полученные заемщиком деньги они перевели на счета подконтрольных банку организаций.

Затем злоумышленники не выполнили взятые обязательства по возврату денег на счета заемщика, а затем и на счета кредитора, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере, сообщили в МВД.



По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Название банка и имя задержанного не указаны. Подозреваемый по решению суда выпущен под залог.



Ранее стало известно, что пермского экс-депутата Владимира Нелюбина будут судить за хищение более 200 млн рублей в «Экопромбанке».