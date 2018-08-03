Пермского экс-депутата осудят за хищение более 200 млн рублей в «Экопромбанке»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата Заксобрания Пермского края и акционера «Экопромбанка» Владимира Нелюбина.

По информации ведомства, в 2012 году Нелюбин, занимая должность председателя наблюдательного совета в «Экопромбанке», похитил более 215 миллионов рублей, принадлежащих банку. Вместе со своим знакомым он заключил фиктивный договор займа, после чего обналичил деньги.

Кроме того, спустя два года Нелюбин провел сделку с пермским бизнесменом по продаже недвижимости на сумму 7 млн рублей. Коммерсант перевел деньги на счет «Экопромбанка», но обвиняемый не выполнил условия договора, а землю впоследствии продал подконтрольной ему организации.

Добавим, что Нелюбину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в августе 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Экопромбанка». В сентябре того же года его признали банкротом.