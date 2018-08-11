В Татарстане убрано 35% посевных площадей

В целом по Республике Татарстан обмолочено 35% площадей, или 512 тыс. га. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По его словам, намолот составляет почти 1,5 млн тонн, а средняя урожайность — 28,5 ц/га, что меньше прошлогоднего показателя в 38,9 ц/га.

Среди районов высокий удельный вес убранных площадей и хороший намолот имеют Нурлатский, Алькеевский, Чистопольский, Тетюшский, Сармановский районы. Также Ахметов отметил Апастовский, Алексеевский, Буинский, Дрожжановский, Заинский районы, которые убрали свыше 40% посевов, передает пресс-служба президента РТ.



В числе проблемных районов министр указал Бугульминский, Менделеевский, Елабужский, Пестречинский, Рыбно-Слободский и Мензелинский.

Президент РТ Рустам Минниханов, в свою очередь, предложил выяснить, в чем заключаются трудности у этих районов и помочь исправить ситуацию.

Ранее Ахметов рассказал, что Заинский и Сармановский районы Республики Татарстан стали лидерами по заготовке кормов.