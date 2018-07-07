Заинский и Сармановский районы стали лидерами по заготовке кормов в Татарстане

Заинский и Сармановский районы Республики Татарстан стали лидерами по заготовке кормов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По его словам, на 1 условную голову в среднем по республике заготовлено 8,0 ц к.ед. кормов. Лидерами по РТ стали Заинский (10,6 ц к.ед.), Сармановский (10,6), Апастовский (10,1), Нурлатский (10,0), а также Кайбицкий (10,0) и Арский (9,6) районы.

Министр отметил, что в республике на 7 июля 2018 года заготовлено в целом 475 тыс. тонн кормовых единиц, передает пресс-служба президента РТ.

Марат Ахметов также обратил внимание на районы, не завершившие первичную обработку паровых полей. Среди них он назвал Верхнеуслонский, Зеленодольский, Менделеевский, Агрызский, Нижнекамский, Тукаевский районы.



Ранее глава Минсельхоза РТ сообщил, что низкие темпы кормозаготовки в республике обусловлены плохой погодой.