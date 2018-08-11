Чайка назначил нового районного прокурора в Самарской области

Генпрокурор Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового прокурора Камышлинского района. Им стал Анатолий Завалишин.



Приказ подписан 9 августа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее он занимал должность зампрокурора Кинель-Черкасского района. С 2008 по 2013 год Завалишин был помощником Похвистневского межрайонного прокурора.

Отмечается, что Анатолий Завалишин родился в 1980 году. Он окончил Саратовскую государственную академию права. После этого служил в Следственном комитете и прокуратуре.