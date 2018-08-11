Охранникам ЧОП могут предоставить льготы за помощь полиции

Росгвардия предлагает предоставлять социальные гарантии сотрудникам частных охранных предприятий, которые помогают полиции в охране правопорядка. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 19 закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

«Изменения позволят распространить гарантии социальной и правовой защиты на взаимоотношения, возникшие при оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы силового ведомства.

В настоящее время охранники ЧОП подлежат страхованию только на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг.

Ранее стало известно, что некоторых россиян лишат полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).