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Центробанк объяснил частую изменчивость курса рубля

11:36, 10.08.2018
Центробанк объяснил частую изменчивость курса рубля
Фото: ru.wikipedia.org / Kuba

Центробанк России объяснил нынешнюю изменчивость курса рубля новостями о предстоящих санкциях.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.

ЭкономикаФинансы
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