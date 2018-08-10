Центробанк объяснил частую изменчивость курса рубля

Центробанк России объяснил нынешнюю изменчивость курса рубля новостями о предстоящих санкциях.



«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.