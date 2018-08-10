«Рубин» может арендовать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева

По информации Федерального агентства новостей, казанский «Рубин» может арендовать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

По словам источников, футболиста в составе команды хотел бы видеть главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Отмечается, что сам футболист не против аренды, поскольку пока не пользуется доверием со стороны тренерского штаба петербуржцев во главе с Сергеем Семаком.

Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» зимой 2018 года за три миллиона евро. С тех пор он провел всего четыре матча в прошлом сезоне, а в текущем появился на 83-й минуте проигранного матча Лиги Европы с минским «Динамо». Отмечается, что ранее футболист мог оказаться в московском «Локомотиве» как часть сделки по переходу Игоря Денисова в петербургский клуб.

В настоящий момент цвета «Рубина» защищают два игрока «Зенита», отправленные в Казань в аренду, — нападающий Дмитрий Полоз и защитник Ибрагим Цаллагов.