Казанский суд вернул прокурору дело о заказном поджоге авто владельца «Галереи вин»

Фото: МВД по РТ

Вахитовский райсуд Казани отказался рассматривать уголовное дело о поджоге иномарки владельца «Галереи вин», в организации которого обвиняют главного юриста «Татсоцбанка». На стадии допросов подсудимых процесс был прерван, а дело возвращено в прокуратуру.

«Реальное время» выяснило, какие процессуальные нарушения со стороны следователей УВД Казани усмотрел суд. Оказалось, те не стали проводить оценочную экспертизу и забыли наложить арест на главный вещдок в деле — сгоревший автомобиль. Что едва не привело к его утрате.

Подробности — в материале «Реального времени».