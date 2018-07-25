«Ак Барс» Банк вошел в топ-5 банков России по росту активов в июне

«Ак Барс» Банк вошел в пятерку лидеров по росту активов по итогам 2018 года, увеличив показатель на 33 млрд рублей, или 7,1%. Банк уступил ВТБ, Сбербанку и «Московскому кредитному банку» (МКБ).



Активы российских банков, раскрывавших отчетность, за июнь текущего года выросли всего на 0,7%, или на 614,1 млрд рублей. За первое полугодие рост составил 1,7%, или 1,44 трлн рублей, сообщают Банки.ру.

Лидером по приросту активов в июне стал Сбербанк (461,6 млрд рублей, или 1,8%). На второй строчке — ВТБ, увеличивший показатель на 288 млрд рублей, или на 2,3%. На третьем месте МКБ — 99,9 млрд, 5,2%. Замыкает топ-5 «Альфа-банк» — 45,5 млрд, 1,6%.

Отмечается, что увеличение показателя обеспечили депозиты госкомпаний, размещенные в банке на срок от 91 до 180 дней. Поступившие средства банк разместил на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ.



Напомним, «АК БАРС» Банк по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 43,5%, до 7,3 млрд рублей.