ЦИК планирует одобрить еще две инициативы пенсионного референдума

Центральная избирательная комиссия РФ планирует признать соответствующими законодательству еще два вопроса для пенсионного референдума от инициативных групп из Нижегородской и Вологодской областей.

Первый из них звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Инициативная группа из Вологодской области предлагает следующую формулировку: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначении пенсии по старости, не повышался?», передает RNS.

Ранее ЦИК одобрил формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предложили вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.