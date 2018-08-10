«Крылья Советов» наградили своего 97-летнего болельщика

Футбольный клуб «Крылья Советов» совместно с Министерством спорта Самарской области вручил памятные подарки самому возрастному болельщику из Самары, сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Яковлевич Фомин, которому в этом году исполнилось 97 лет, посетил три матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре.

Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов подарил Дмитрию Яковлевичу игровую футболку самарского клуба с номером 97, шарф и два абонемента на сезон 2018/2019. А первый заместитель врио министра спорта Самарской области Андрей Харин подарил самому возрастному болельщику макет стадиона «Самара Арена» и вручил благодарственное письмо.

Дмитрий Яковлевич тепло поблагодарил гостей за внимание и пообещал посещать домашние матчи «Крыльев» вместе со своим внуком Дмитрием.