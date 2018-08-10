Сегодня в Татарстане без осадков и до +24

В пятницу, 10 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков по республике не предвидится.



Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С. говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +20°С до +22°С.