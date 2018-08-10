Новости общества

05:01 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане без осадков и до +24

04:28, 10.08.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +24
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 10 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков по республике не предвидится.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С. говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +20°С до +22°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты