Из Казани и Перми запустят прямые авиарейсы в Минеральные Воды
Из Казани и Перми с 16 и 17 сентября соответственно стартуют авиарейсы в Минеральные Воды.
В Казань самолеты будут летать по вторникам, четвергам, воскресеньям, в Пермь — по понедельникам и пятницам.
Полеты будет выполнять авиакомпания «Победа» на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 пассажиров, передает пресс-служба аэропорта Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы.БизнесТранспорт Татарстан
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