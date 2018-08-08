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Из Казани и Перми запустят прямые авиарейсы в Минеральные Воды

18:45, 08.08.2018
Из Казани и Перми запустят прямые авиарейсы в Минеральные Воды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из Казани и Перми с 16 и 17 сентября соответственно стартуют авиарейсы в Минеральные Воды.

В Казань самолеты будут летать по вторникам, четвергам, воскресеньям, в Пермь — по понедельникам и пятницам.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Победа» на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 пассажиров, передает пресс-служба аэропорта Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы.

БизнесТранспорт Татарстан
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