Из Казани и Перми запустят прямые авиарейсы в Минеральные Воды

Из Казани и Перми с 16 и 17 сентября соответственно стартуют авиарейсы в Минеральные Воды.

В Казань самолеты будут летать по вторникам, четвергам, воскресеньям, в Пермь — по понедельникам и пятницам.



Полеты будет выполнять авиакомпания «Победа» на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 пассажиров, передает пресс-служба аэропорта Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы.