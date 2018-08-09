Башкортостанский оператор ТКО купил имущество УАТП-1 «Башавтотранса» за 25,7 млн рублей

Уфимское ООО «Рудерис», принадлежащее предпринимательнице Валентине Поляковой, купило на аукционе ГУП «Башавтотранс» недвижимость УАТП-1 на Цветочной улице, 38. Компания предложила заплатить только 25,7 млн рублей.

В лот были включены помещения площадью 5,5 тыс. кв. м, в том числе мастерская по ремонту автотранспорта, здание кузницы, склады, ограждение и замощение площадью 10,68 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ».

Имущество продавалось с обременением: часть помещений сдаются в аренду. Кроме того, покупатель должен обеспечить доступ к другим объектам «Башавтотранса» — клубу, столовой, столярной мастерской, стоянке и мойке.

Издание отмечает, что ООО «Рудерис» специализируется на сборе, обработке и утилизации отходов.