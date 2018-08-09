Вратарь «Уфы» Александр Беленов поддержал «Анжи» в акции спасения клуба

Бывший вратарь «Анжи» Александр Беленов, ныне выступающий за «Уфу», присоединился к акции «#АнжиЖиви». Видеообращение футболиста было опубликовано в «Твиттере» махачкалинской команды, сообщает Sport24.ru.

«Я знаю, что в «Анжи» большие финансовые проблемы. Надеюсь, найдутся люди, которые их решат, и клуб будет жить. Потому что наряду с единоборствами «Анжи» является спортивным лицом всего Дагестана. Надеюсь, что все нормализуется и футбол будет процветать и жить в республике. Живи — «Анжи», — сказал Беленов.

Ранее махачкалинский клуб поддержали игроки Роберто Карлос и Самюэль Это'О, легенда хорватского футбола Давор Шукер и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.