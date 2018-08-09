Латиноамериканские медиакомпании заподозрили в даче взяток членам ФИФА

Ведущие латиноамериканские медиаконцерны Televisa, O Globo, Torneos заподозрили в сговоре с целью дачи взяток членам Международной федерации футбола (ФИФА) для приобретения телеправ на освещение чемпионатов мира 2026 и 2030 годов.



В федеральный суд Нью-Йорка подан иск к мексиканскому медиаконцерну Televisa, сообщает ТАСС. Утверждается, что компания вместе с O Globo и Torneos планировала заплатить чиновникам ФИФА около $15 млн в качестве взятки для получения телеправ.

Дата рассмотрения дела не сообщается.

Ранее экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной чемпионата мира по футболу — 2022. СМИ также писали, что Катар в ходе борьбы за право проведения мундиаля организовал кампанию черного пиара против основных конкурентов.