Экс-глава ФИФА заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022

Члены исполнительного комитета организации определились со своим выбором еще до голосования по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по футболу-2022. Об этом заявил экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер написал в книге «Моя правда».



Блаттер пишет, что «никто» из исполнительного комитета организации не читал детальный доклад инспекции по странам-кандидатам на проведение ЧМ-2022, так как все заранее определились с выбором.

«Если бы мы тщательно его прочитали [доклад], мы бы поняли, что проводить Чемпионат мира в Катаре нельзя», — приводит РБК цитату из книги.

По словам Блаттера, победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини.

Ранее СМИ писали, что Катар в ходе борьбы за право проведения ЧМ-2022 организовал кампанию черного пиара против основных конкурентов — США и Австралии.