Катар обвинили в кампании черного пиара в борьбе за ЧМ-2022

Катар в ходе борьбы за право проведения чемпионата мира по футболу — 2022 организовал кампанию черного пиара против основных конкурентов — США и Австралии.



Таким образом, Катар нарушил правила ФИФА, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник, работавший в заявочной кампании Катара на проведение чемпионата.

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа платила PR-фирме и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах — США и Австралии», — передает издание.

Отмечается, что стратегию разработали в нью-йоркской фирме с целью создать впечатление, что в странах-конкурентах нет широкой общественной поддержки проведения чемпионата мира по футболу, а такая поддержка является одним из основных требований ФИФА к странам-претендентам.

Ранее в Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года. Президент России Владимир Путин передал эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года.