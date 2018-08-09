Новые санкции США против России могут практически полностью снизить экспорт и импорт товаров

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Новые санкции США в отношении России предполагают двухуровневое введение ограничительных мер. В худшем случае санкции могут практически полностью остановить экспорт и импорт товаров.

Сначала будет ограничен экспорт в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью, передает RTVI. К ним относятся оружие, авиационное оборудование, а также электронные компоненты. Санкции также предусматривают отказ в финансовой помощи.

В случае, если за 3 месяца Россия не предоставит гарантию, что в будущем не будет использовать химическое или биологическое оружие и не допустит к проверкам инспекторов из ООН, то власти США примут дополнительные меры.

Они могут практически прекратить импорт и экспорт товаров и снизить статус дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом «Аэрофлоту» могут запретить летать в США.

Санкции вводят на основании американского закона 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия.

Ранее сообщалось, что Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.