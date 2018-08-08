Самарскому Фонду капремонта нашли нового руководителя

Врио главы Фонда капитального ремонта Самарской области Михаилу Архипову, арестованному по подозрению во взятке, нашли временную замену.

На данный момент исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Александр Трещев, пишет «Комсомольская правда — Самара».

Напомним, директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов был задержан сотрудниками ФСБ вечером во вторник, 31 июля. Архипова подозревают в совершении коммерческого подкупа. Как сообщил в «Твиттере» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, размер взятки составил 220 тысяч рублей.

Вместе с Михаилом Архиповым был задержан его брат. Предположительно, он мог быть посредником при передаче денег.