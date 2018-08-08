АСВ собирается взыскать с экс-руководителей «Пробизнесбанка» почти 70 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти бывших руководителей «Пробизнесбанка». АСВ собирается взыскать 68,5 млрд рублей.

По итогам проверки обстоятельств банкротства «Пробизнесбанка» АСВ выяснило, что руководство банка выводило из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также приобретение неликвидных ценных бумаг. Также им не предпринимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации, говорится в сообщении АСВ.



Напомним, что Центробанк отозвал лицензию «Пробизнесбанка» 12 августа 2015 года. По данным на 29 декабря 2017 года, недостача имущества организации составила 85,5 млрд рублей.