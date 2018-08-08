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Минниханов осмотрел пивоваренный завод «Белый Кремль» в Чистополе

15:05, 08.08.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Чистополе новый пивоваренный завод «Белый Кремль».

Глава РТ осмотрел производственные площади нового предприятия, ознакомился с завершением пуско-наладочных работ, оценил установленное современное оборудование.

Завод общей площадью более 153 тыс. кв. метров начали возводить на площадке индустриального парка «Чистополь» в июне 2017 года. Производственная мощность завода составит 10 млн. декалитров в год с возможностью дальнейшего расширения. Всего на предприятии создано порядка 270 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд рублей.

Отметим, что сегодня планировалось открытие завода.

ОбществоВласть Татарстан
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