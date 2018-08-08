Реальная рыночная стоимость бензина Аи-92 составляет более 50 рублей за литр — эксперты

Рыночная стоимость литра бензина Аи-92 превышала бы 50 рублей, если бы государство ее не сдерживало, говорится в исследовании.

«Если бы стоимость топлива на АЗС определялась рынком, то литр Аи-92 сегодня обходился бы потребителю не менее чем в 50 рублей», — приводит текст исследования Vygon Consulting «РИА Новости».



По данным Росстата, на 30 июля стоимость бензина Аи-92 в рознице в среднем составляла 41,51 рубля за литр.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.