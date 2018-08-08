Скончался военный корреспондент Михаил Лещинский

На 74-м году жизни скончался советский и российский тележурналист, политический обозреватель Гостелерадио СССР, автор репортажей о войне в Афганистане Михаил Лещинский.

«Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане», — говорится в сообщении Союза журналистов России.

В СЖР отметили, что репортажи Лещинского «всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными».

В течение четырех лет Лещинский был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане. С 1992 по 1994 год он руководил военным отделом РГТРК «Останкино», а с 1994 года вел еженедельную программу «Полигон».

