Правительство выделило 787 млн рублей на новую школу в Саратове

Правительство России выделило 787 млн рублей на строительство новой школы в Саратове. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и будет располагаться в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2». Деньги выделены из резервного фонда в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».

Планируется, что в школе будут два спортзала, бассейн, актовый зал на 650 мест, библиотека, столовая, выставочное помещение, мастерские и комнаты для продленки, а также 55 учебных кабинетов. Для занятий спортом построят футбольный стадион, теннисный корт, хоккейную коробку и полосу препятствий.

Добавим, о возведении новой школы попросили у Владимира Путина жители Саратова.

Напомним, в Саратове средняя зарплата директора школы превысила 60 тысяч рублей.