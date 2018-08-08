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Правительство выделило 787 млн рублей на новую школу в Саратове

11:26, 08.08.2018
Правительство выделило 787 млн рублей на новую школу в Саратове
Фото: pixabay.com

Правительство России выделило 787 млн рублей на строительство новой школы в Саратове. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и будет располагаться в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2». Деньги выделены из резервного фонда в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».

Планируется, что в школе будут два спортзала, бассейн, актовый зал на 650 мест, библиотека, столовая, выставочное помещение, мастерские и комнаты для продленки, а также 55 учебных кабинетов. Для занятий спортом построят футбольный стадион, теннисный корт, хоккейную коробку и полосу препятствий.

Добавим, о возведении новой школы попросили у Владимира Путина жители Саратова.

Напомним, в Саратове средняя зарплата директора школы превысила 60 тысяч рублей.

ЭкономикаБюджет
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