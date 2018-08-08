Правительство выделило 787 млн рублей на новую школу в Саратове
Правительство России выделило 787 млн рублей на строительство новой школы в Саратове. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.
Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и будет располагаться в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2». Деньги выделены из резервного фонда в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».
Планируется, что в школе будут два спортзала, бассейн, актовый зал на 650 мест, библиотека, столовая, выставочное помещение, мастерские и комнаты для продленки, а также 55 учебных кабинетов. Для занятий спортом построят футбольный стадион, теннисный корт, хоккейную коробку и полосу препятствий.
Добавим, о возведении новой школы попросили у Владимира Путина жители Саратова.
Напомним, в Саратове средняя зарплата директора школы превысила 60 тысяч рублей.ЭкономикаБюджет
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