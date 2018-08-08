ФНС отнесла обратный выкуп к числу схем ухода от налогов

Выкуп собственных акций может быть схемой налоговой оптимизации. Такое мнение выразили в ФНС.

В ведомстве обратили на это внимание после того, как в 2014 году компания «Мельник» выкупила у нидерландской Hudson River Russia Limited 8,11% собственных акций за 289,6 млн рублей.

В прошлом году налоговики пришли к выводу, что с помощью обратного выкупа предприятие распределило доход акционеру и ушло от налогов. Компания успешно обжаловала доначисление 57,9 млн рублей налогов, 18 млн рублей пени и 2,9 млн рублей штрафа, однако апелляционный суд поддержал налоговую службу.

В налоговой пояснили, что в рамках этой сделки компания пыталась вывести денежные средства в юрисдикцию с низкими налогами и уйти от уплаты налогов. При этом зарубежный акционер не извлекал выгоду от дохода, пишут «Ведомости».



Ранее стало известно, что ФНС запросила доступ ко всем денежным операциям россиян.