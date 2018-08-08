Госдеп США изучит возможность введения санкций против Евтушенкова

Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Официальный ответ Госдепа США на запрос конгрессменов опубликовала сенатор Илеана Рос-Лейтинен.

«Госдеп подтвердил изучение возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») и за нелегальные операции с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане», — написала она в Twitter, прикрепив ответ Госдепа США.

Ранее стало известно, что новый американский законопроект об антироссийских санкциях включает запрет на долларовые расчеты для российских банков.