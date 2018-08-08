Судью АС РТ Андрея Горинова привлекли к дисциплинарной ответственности

Квалифколлегия судей Татарстана привлекла к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения судью Арбитражного суда Татарстана Андрея Горинова. На таком наказании настаивал новый председатель татарстанского арбитража Максим Боровков.

Поводом для этого послужило дело ООО «МПК «Челны», которое требовало 935 тыс. рублей от елабужского ООО «Оптовик» и проценты за неосновательное обогащение. Судьей по нему выступил Горинов.

Истец пожаловался на действия судьи и заявил ему отвод. Его представитель отметил, что «поведение судьи Горинова А.С. неэтично, предвзято, действия судьи вызывают сомнение в объективности и беспристрастности».

Как стало известно «Реальному времени», Горинов в процессе рассмотрения дела стал давать советы стороне ответчика — какие документы принести и как их оформить, чтобы выиграть суд, а также грозился стороне истца цитатой из кинофильма: «Прямо разорву, как тузик грелку, на основании этого решения...»



В МПК «Челны» с решением Квалификационной коллегии судей РТ не согласны. Руководитель компании Денис Глебский, считает, что судью нужно было уволить.

Подробнее об этом читайте в нашем материале.