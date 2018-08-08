Новым постпредом России при СНГ может стать Андрей Грозов

Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил сам действующий постпред.

«Я провел прощальные мероприятия в исполкоме организации и с постпредами других стран при СНГ» — рассказал Шведов "Известиям".



По словам действующего постпреда, его место, скорее всего, займет заместитель директора первого департамента стран СНГ МИД России Андрей Грозов.



«Сейчас все ожидают указа президента России. Думаю, в ближайшее время новый постпред приступит к работе» — заявил он.



Шведов также предположил, что продолжит работу при Министерстве иностранных дел и будет заниматься вопросами, связанными с пространством СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности постпреда РФ при НАТО Александра Грушко.