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Иван Дуке официально вступил в должность президента Колумбии

05:39, 08.08.2018
Иван Дуке официально вступил в должность президента Колумбии
Фото: es.wikipedia.org / Centro Democrático

Иван Дуке, победивший на выборах президента Колумбии 17 июня, официально вступил в должность.

Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.

Для участия в торжественной церемонии инаугурации в Боготу приехали лидеры многих латиноамериканских государств. Со стороны Соединенных Штатов в Колумбию прибыла постоянный представитель при ООН Никки Хейли. Российскую делегацию представил посол Сергей Кошкин, передает ТАСС.

Напомним, что во второй туре выборов президента Колумбии, помимо Дуке, участвовал Густаво Петро.

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