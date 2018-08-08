Иван Дуке официально вступил в должность президента Колумбии

Иван Дуке, победивший на выборах президента Колумбии 17 июня, официально вступил в должность.

Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.

Для участия в торжественной церемонии инаугурации в Боготу приехали лидеры многих латиноамериканских государств. Со стороны Соединенных Штатов в Колумбию прибыла постоянный представитель при ООН Никки Хейли. Российскую делегацию представил посол Сергей Кошкин, передает ТАСС.

Напомним, что во второй туре выборов президента Колумбии, помимо Дуке, участвовал Густаво Петро.