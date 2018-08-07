На Кипре неизвестный въехал в ворота российского консульства

На Кипре неизвестный мужчина за рулем легкового автомобиля въехал в ворота почетного консульства России в городе Лимасол. После наезда мужчина попытался ворваться в здание.



Нападавшего задержала служба безопасности и передала полиции, сообщает RT. Причины произошедшего уточняются. Пострадавших нет.

Информацию об инциденте подтвердили в посольстве России на Кипре. В полиции проводится расследование, при этом происшествие не квалифицируют как теракт.

По неподтвержденной информации, мужчина находится под наблюдением врачей из-за психических заболеваний.

