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Происшествия

На Кипре неизвестный въехал в ворота российского консульства

23:38, 07.08.2018

На Кипре неизвестный мужчина за рулем легкового автомобиля въехал в ворота почетного консульства России в городе Лимасол. После наезда мужчина попытался ворваться в здание.

Нападавшего задержала служба безопасности и передала полиции, сообщает RT. Причины произошедшего уточняются. Пострадавших нет.

Информацию об инциденте подтвердили в посольстве России на Кипре. В полиции проводится расследование, при этом происшествие не квалифицируют как теракт.

По неподтвержденной информации, мужчина находится под наблюдением врачей из-за психических заболеваний.

Происшествия
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