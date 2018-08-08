Сегодня в Татарстане дожди и до +23

В среду, 8 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Временами по республике пройдут дожди, местами сильные.



В отдельных районах Татарстана гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15-17 м/с, при грозе локально до 19-24 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +18°С до +23°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +18°С до +21°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +19°С до +21°С.