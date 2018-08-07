ЦИК рассмотрит сразу три инициативы референдума по повышению пенсионного возраста

Центризбирком рассмотрит сразу три инициативы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста в России.



Заседание состоится завтра, 8 августа, передает «Коммерсант». Отмечается, что одна из инициатив принадлежит московской группе по референдуму – среди заявителей кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов.

Другая группа была создана в Московской области и предложенный вопрос звучит также как у Свиридова, заявитель не уточняется. Еще одну заявку подала региональная организация КПРФ в Иркутской области.

Напомним, вопрос справоросса звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В вопросе КПРФ дополнительно указан нынешний возраст выхода на пенсию.