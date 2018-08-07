ФК «Уфа» может выходить на поле под гимн итальянского композитора

Команды российской Премьер-лиги начиная с сезона-2018/19 смогут выходить на матч под свой гимн, а не марш Блантера. Об этом рассказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Он отметил, что соответствующее решение было внесено в регламент нового сезона. При этом гимн должен быть согласован с лигой. Пышкин добавил, что баннеры перед матчем ЦСКА — «Ростов» во 2-м туре РПЛ (0:1) выносились под гимн клуба, а на игру команды вышли уже под марш.



ФК «Уфа» имеет англоязычный гимн, написанный певицей и композитором из Палермо Марией Луисой Пенсабене, а также рядом неофициальных попыток русскоязычных гимнов.

