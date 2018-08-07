Минниханов об Instagram: стараюсь читать комментарии подписчиков

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что сам ведет аккаунт в социальной сети Instagram. Отвечать каждому у президента не получается, при этом Минниханов старается читать комментарии.



«Напрямую, конечно, нет возможности ответить каждому, поскольку ко мне обращаются с вопросами и просьбами очень много людей. Но по возможности читаю комментарии: получить мнение людей по тому или иному вопросу напрямую — бесценная возможность, которую дают сегодня социальные сети! Это ведь альтернативный источник информации, фактически — прямая связь», — цитирует Минниханова kazinform.

По его словам, соцсети не только возможность «обратной связи» с населением, но и способ поделиться информацией о реализуемых в республике проектах. При этом требовать от своих подчиненных личного присутствия в соцсетях президент не считает нужным.

Ранее сообщалось, что Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова.