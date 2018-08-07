Скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

На 53-м году жизни скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов. Информацию о смерти подтвердил и один из основателей группы Андрей Рыбин, пишет «РИА Новости».

Как сообщает ФАН со ссылкой на музыканта и актера Сергея «Африку» Бугаева, причиной смерти Крисанова стало онкологическое заболевание.

Крисанов создавал декорации для выступлений группы «Кино», иногда играл с ними на концертах и был автором идеи обложки альбома «Группа крови» (1988). Он также появился в таких фильмах, как «Асса» Сергея Соловьева, «Рок» Алексея Учителя и т.д.