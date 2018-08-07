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Россиянки заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по синхронному плаванию

17:39, 07.08.2018
Россиянки заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по синхронному плаванию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная России завоевала восемь из девяти возможных золотых медалей высшей пробы на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходит в шотландском Глазго. Это позволило занять первое место в общекомандном зачете.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда Украины, завоевав одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали. Тройку замыкают итальянки с четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами, сообщает RT.

Спорт
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