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«Победа» проиграла суд Минтрансу по поводу правил перевозки сверхнормативной ручной клади

17:07, 07.08.2018
«Победа» проиграла суд Минтрансу по поводу правил перевозки сверхнормативной ручной клади
Фото: commons.wikimedia.org / Anna Zvereva

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска авиакомпании «Победа» к министерству транспорта и министерству юстиции России о признании незаконными правил перевозки сверхнормативной ручной клади для невозвратных билетов. Об этом пишет RNS.

Напомним, что иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов авиакомпания «Победа» подала в мае. Ответчиками выступали Минтранс и Минюст.

В «Победе» утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков «две взаимоисключающие обязанности». Согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне». Пункт 135 обязывает принимать вещи «без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна».

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