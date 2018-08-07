«Победа» проиграла суд Минтрансу по поводу правил перевозки сверхнормативной ручной клади

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска авиакомпании «Победа» к министерству транспорта и министерству юстиции России о признании незаконными правил перевозки сверхнормативной ручной клади для невозвратных билетов. Об этом пишет RNS.

Напомним, что иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов авиакомпания «Победа» подала в мае. Ответчиками выступали Минтранс и Минюст.

В «Победе» утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков «две взаимоисключающие обязанности». Согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне». Пункт 135 обязывает принимать вещи «без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна».