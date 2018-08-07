Казахстан собирается запретить ввоз бензина из России

В августе Министерство энергетики Казахстана собирается ввести запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Ограничительные меры продлятся три месяца.



Вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что запрет связан с переизбытком бензина Аи-92 на рынке Казахстана.

«С Российской Федерацией, с нашими товарищами из Министерства энергетики заранее мы это обсуждали, для них это не новость. Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в Министерстве юстиции [Казахстана], как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к десятому августа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, Россия заняла 10-е место в рейтинге стран с самым дешевым бензином.