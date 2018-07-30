Россия заняла 10-е место в рейтинге стран с самым дешевым бензином

Россия заняла 10-е место в рейтинге стран с самым дешевым бензином АИ-95. Литр данного топлива в РФ стоит $0,72.

Согласно списку государств, составленном агентством Bloomberg, на первой строчке находится Венесуэла с показателем $0,01 за литр. На втором месте идет Иран ($0,28). Тройку замкнул Кувейт ($0,35).

В десятку стран с самым дешевым бензином также попали Нигерия ($0,41), Египет ($0,43), Саудовская Аравия и Малайзия (по $0,54), Индонезия ($0,67) и ОАЭ ($0,68).

Дороже всех бензин стоит в Гонконге — $2,09. Далее идут Норвегия ($2,02), Нидерланды ($1,93), Греция и Италия (по $1,91), Дания ($1,90), Израиль ($1,86), Португалия ($1,83), Финляндия ($1,79) и Франция ($1,78).

Ранее стало известно, что Роскачество начнет проверку бензина на российском рынке в конце лета — начале осени.