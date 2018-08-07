Татарстанский Минздрав: почти 67 процентов льготников отказались от соцпакета

Сегодня на брифинге в кабмине министр здравоохранения РТ Марат Садыков призвал татарстанских льготников не отказываться от социального пакета в пользу денежной компенсации и сообщил о новых возможностях, которые откроются для них в результате готовящихся изменений в российском законодательстве.

Минздрав РТ предлагает взглянуть на соцпакет по-новому — как на своего рода «страховку» от тяжелого заболевания. На брифинге прозвучали цифры, которые свидетельствуют, что в республике растет количество льготников, нуждающихся в дорогостоящих жизненно необходимых лекарствах, которые им в случае отказа от соцпакета приобрести будет просто не по карману.

— В федеральном регистре состоят 337 466 татарстанцев, из них 118 667 человек, требующие в основном дорогостоящего лечения, имеют право на льготное лекарственное обеспечение, — сообщил Марат Садыков. — По данным Пенсионного фонда, количество татарстанцев, отказавшихся от набора социальных услуг, на 1 октября 2017 года составило 66,9 процента от общего количества льготников. На 2018 год показатель уменьшился на 1,5 процента…

По словам министра, лидерами по количеству «отказников» стали Кукморский район (72,2 %), Зеленодольский (72,2 %), Бугульминский (71,6 %) районы, однако в целом республиканский показатель (66,9 % отказов от соцпакета) является самым низким по ПФО.