В Самаре состоится фестиваль Harley Davidson

Фото: Harley-Davidson

В Самаре состоится фестиваль Harley-Davidson Truck Tour. Мероприятие пройдет на площадке дилерского центра Harley Davidson в ближайшие выходные, 11 и 12 августа.

В рамках события все желающие смогут не только увидеть и потрогать байки, но и прокатиться на любом из них. К тест-драйву допускаются лица старше 18 лет, у которых есть водительское удостоверение категории «А», пояснили в пресс-службе фестиваля.

Также на празднике покажут свое мастерство мотофристайлеры, пройдут мастер-классы по приготовлению стейков и бургеров, а также выступят рок-группы. Гвоздь программы — концерт Юлии Чичериной, который состоится в баре — партнере праздника.

Напомним, в Ульяновской области могут производить мотоциклы Harley Davidson. Ранее стало известно, что американская компания выведет свое производство из США из-за больших пошлин Евросоюза.